المؤتمرنت -

العدوان يحتجز ناقلة مازوت وديزل لكهرباء الحديدة

أحتجزت قوى العدوان ناقلة تحمل كمية من المازوت والديزل مخصصة لكهرباء الحديدة ومصنع أسمنت عمران.



وذكر مصدر محلي أن قوى العدوان تحتجز السفينة MAIRA في منطقة الإنتظار ولم يسمح لها بالدخول الى الغاطس منذ وصولها المنطقة فجر الثلاثاء الماضي.



وأشار المصدر الى أن الناقلة تحمل على متنها 12 ألف و500 طنا من مازوت وألفين و500 طنا ديزل لكهرباء الحديدة ومصنع عمران.



وأكد المصدر أن إحتجاز قوى العدوان لناقلة المازوت والديزل, سيفاقم من معاناة المواطنين في الحديدة نتيجة إنقطاع الكهرباء بفعل إنعدام المازوت والديزل.