المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بحرض

استعاد أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية المواقع التي كان جيش العدو السعودي ومرتزقته قد سيطروا عليها في جمارك حرض وتكبيدهم خسائر فادحة.



وأوضح مصدر عسكري أن جيش العدو السعودي ومرتزقته نفذوا زحف باتجاه مواقع الجيش واللجان في جمارك حرض استمر أكثر من 10 ساعات بمشاركة الطيران الحربي والاستطلاعي والأباتشي.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية معاكسة تم خلالها استعادة كافة المواقع التي سيطر عليها العدو ومرتزقته ودحرهم إلى مواقعهم السابقة.



وأكد المصدر أتكبيد العدو عشرات القتلى والجرحى خلال الزحف وما تزال جثث القتلى في ساحة المعركة.