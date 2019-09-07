المؤتمرنت -

غارات على صعدة واستمرار الخروقات في الحديدة

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظة صعدة، فيما واصل المرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بعشر قذائف مدفعية وبالرشاشات المختلفة منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى تضرر عدد من منازل المواطنين نتيجة قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة على مدينة الدريهمي المحاصرة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة سلسلة غارات على مديرية الظاهر وخمس غارات على مديرية باقم الحدودية، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة قبالة منفذ علب في عسير.