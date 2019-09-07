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المؤتمر نت - كثف سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بالجيش اليمني واللجان الشعبية عملياتهما في العمق السعودي، واستهدفت عمليات عسكرية أخرى مواقع الجيش السعودي ومرتزقته ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى

عمليات مكثفة على العمق السعودي ومواقع المرتزقة

المؤتمرنت -
عمليات مكثفة على العمق السعودي ومواقع المرتزقة
كثف سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بالجيش اليمني واللجان الشعبية عملياتهما في العمق السعودي، واستهدفت عمليات عسكرية أخرى مواقع الجيش السعودي ومرتزقته ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري إن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف2k استهدفت هدفاً عسكرياً مهماً في خميس مشيط بعسير وكانت الإصابة مباشرة .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف صاروخي قبالة أبواب الحديد، وتفجير في مجازة، كما تم إعطاب آلية عسكرية لهم في مجازة الشرقية.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر1 الباليستي على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية وتسبب في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار.

كما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ باليستي متوسط المدى نوع قاصم تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته قبالة السديس وقد أصاب هدفه بدقة عالية.

وفي جيزان، قتل وأصيب العشرات من مرتزقة الجيش السعودي خلال كسر زحف لهم باتجاه منفذ الطوال بمساندة الطيران الحربي بجميع أنواعه.

وأشار المصدر إلى تطهير عدد من المواقع خلال عملية هجومية معاكسة للجيش واللجان على مواقع الجيش السعودي قرب منفذ الطوال وتكبيد العدو خسائر مادية وبشرية أخرى.

وذكر المصدر أنه تم استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في منفذ الطوال بعدد من قذائف المدفعية وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، كما تم قنص اثنين من المرتزقة قبالة جحفان.

ولفت المصدر إلى مصرع عشرة من المرتزقة بعمليات قنص في صحراء ميدي وغرب جبل النار وجنوب حرض وحيران في محافظة حجة، واستهدفت قذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة غرب حرض ومثلث عاهم ووقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر بإطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في حيران ووقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة البيضاء تم استهداف تجمع للمرتزقة في جبهة ناطع بصاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.








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