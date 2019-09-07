السبت, 07-سبتمبر-2019 الساعة: 03:34 م - آخر تحديث: 03:16 م (16: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
قراءة في خطاب رئيس المؤتمر.. نحتكم للنظام الداخلي
يحيى علي نوري
الاجتماعات‮ ‬المشبوهة‮ ‬وأرخص‮ ‬مافيها‮
‬توفيق‮ ‬الشرعبي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
أخبار
المؤتمر نت - قائمة أممية بأسماء مرتكبي جرائم حرب في اليمن

قائمة أممية بمرتكبي جرائم حرب في اليمن

المؤتمرنت -
قائمة أممية بمرتكبي جرائم حرب في اليمن
كشف تقرير للأمم المتحدة عن النهاية المشؤومة المنتظرة لتحالف العدوان على اليمن، فبعد جني قوى غربية للكثير من أموال التحالف عبر مدها بصفقات الأسلحة المشبوهة، جاء الحديث عن الاتهام بارتكاب جرائم الحرب، ليمهد لتجميد الأرصدة ويحدد المصير المحتوم لتحالف أمعن في قتل الأبرياء.

حيث اتهم تقرير فريق الخبراء الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بارتكاب جرائم حرب في اليمن من خلال تقديمها العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي لتحالف العدوان.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف بقيادة السعودية ، مؤكداً أن محققي الأمم المتحدة وضعوا قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب استناداً لأحدث تقاريرهم في الانتهاكات التي حدثت على مدى أربع سنوات.

وتشمل القائمة الملحقة بالتقرير أسماء أكثر من 160 “لاعباً أساسياً” من كبار المسؤولين العسكريين بالسعودية والإمارات واليمن.

واتهم التقرير تحالف العدوان بقتل مدنيين في ضربات جوية لافتاً إلى أن السعودية والإمارات “تجران البلاد إلى المجاعة من خلال تعمد حرمان المدنيين من الطعام“.

وكشف التقرير بالتفاصيل الجرائم الدولية التي ارتكبها تحالف العدوان باليمن، كما سلط الضوء بشكل موسع على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات ومليشياتها، مشيراً إلى أنه تم توثيق وقائع اغتصاب وتحرش نفذتها قوى العدوان في “مراكز اعتقال سرية”.

ودعا التقرير إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المدنيين في اليمن، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأكد فريق الخبراء الإقليميين والدوليين المعني باليمن، ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي تعليق لها على التقرير اعتبرت عضو فريق الخبراء الأممي ميليسا باركي، إن تقديم قائمة بأسماء الشخصيات المشتبه في ارتكابها جرائم حرب في اليمن، سيمهد الطريق أمام إجراءات التحقيق، والمقاضاة بحق هؤلاء الأشخاص، داعية إلى ضرورة محاسبتهم على ذلك، لأن تأخر المجتمع الدولي في تشكيل آلية المساءلة والمحاسبة قد يؤدي إلى ارتكاب مزيد من جرائم الحرب.

وقالت: “لا بد من محاسبتهم فوراً؛ لأن الشعب اليمني هو الضحية الوحيدة لتلك الحرب، آن الأوان لنتخذ خطوة في هذا الصدد، ويقوم المجتمع الدولي بفعل أشياء كثيرة من أجل محاسبتهم“.

وحسب مراقبين دوليين فإن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لتجميد أرصدة المتهمين المحتملين في ارتكاب جرائم الحرب في اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: دعوات لوقف تسليح الرياض وأبوظبي لجرائمهم باليمن
عربي ودولي: كويكب ضخم يقترب من الأرض
أخبار: العواضي يُعزي بوفاة الإعلامي الكبير الذهباني
أخبار: لبوزة: الذهباني تعاطى مع قضايا الوطن بمهنية
أخبار: قتلى بصاروخ زلزال1 على تجمع في البيضاء
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية
علوم وتقنية: فيسبوك يكشف أرقام هواتف مستخدميه
عربي ودولي: ترامب يعلن استقالة موفده إلى الشرق الأوسط
فنون ومنوعات: امرأة تضع توأما في عمر السبعين
اقتصاد: الذهب ينخفض بفعل بيانات أميركية
أخبار: سلاح الجو يقصف هدفاً عسكرياً في عسير
أخبار: الجيش واللجان يحققون مزيداً من الانتصارات
أخبار: قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة
أخبار: مصرع جندي سعودي وتدمير مدرعة
فنون ومنوعات: بعد جدل عالمي.. القضاء ينصف الديك "موريس"
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
أخبار: خسائر في صفوف المرتزقة بالجوف
أخبار: حصيلة جديدة لضحايا سجن الأسرى بذمار
أخبار: ابوراس: الوطن خسر برحيل الذهباني أبرز قياداته الإعلامية
أخبار: وحدات تحكم سيطرتها على مواقع بعسير
أخبار: قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة
رياضة: منتخب اليمن يستهل مشواره بالتعادل أمام سنغافورة
أخبار: أبوراس يُعزي بوفاة المؤتمري الهروجي
اقتصاد: أسعار النفط ترتفع إلى 61 دولارا
أخبار: 12 شهيداً وجريحاً بنيران الغزاة والمرتزقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019