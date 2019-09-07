المؤتمرنت -

مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.



وفي الجلسة أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا ومنها ما تعرضت له عزلة بني وهب والروضة بمحافظة المحويت جراء الأمطار والسيول التي جرفت عددا من منازل بمن فيها من السكان والمزارع التابعة للمواطنين إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمشاريع الهامة ومنها مشروعين لمياه الشرب.



وأقر المجلس توجيه رسالة لحكومة الإنقاذ عن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجات أضرار هذه الكارثة.



كما تناول نواب الشعب في سياق نقاشاتهم موضوع السجناء الذين لم يتم إحالتهم إلى القضاء .. مؤكدين على ضرورة إحالة المتهمين إلى القضاء، ومعالجة موضوع السجناء وفقاً للدستور والقوانين النافذة.



واستمع المجلس إلى رد وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الدكتور أحمد يحيى حسن نصار، حول الحافز الخاص بالمدرسين والذي لم يشمل الإداريين وبعض العاملين في حقل التربية والتعليم.



حيث أشار وزير التربية إلى انه تم معالجة هذا الموضوع وفقا للمحضر الموقع مع منظمة اليونيسف وذلك لسبعة أشهر وبما يعادل 50 دولارا للمعلم في الشهر وقد شملت كل العاملين في المدارس .. لافتا إلى أن الوزارة تقدمت بمذكرة لليونيسف لمعالجة موضوع بقية الإداريين العاملين في التربية والتعليم أسوة بمن تم الصرف لهم.



كما استمع المجلس إلى سؤال عضو مجلس النواب عبد الله حسين خيرات الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول متابعة تنفيذ توصيات المجلس بشأن استيعاب طلاب الطب البشري الدفعة الخامسة المستوى الرابع جامعة الحديدة، مطالبا بحضور الوزير للرد على السؤال.



من جهة أخرى رأى المجلس أن تجتمع الجهات المسؤولة والمعنيين بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المعلم وتطوير التعليم، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ مواد مشروع القانون لما لذلك من أهمية على العملية التعليمية.



وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح غد الأحد بمشية الله تعالى.



حضر الجلسة وكيل وزارة التربية والتعليم إبراهيم محمد شرف ووكيل وزارة التربية لقطاع المناهج احمد حسن النونو والمختصين في الجهات ذات العلاقة.

