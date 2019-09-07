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أخبار
المؤتمر نت - منظمة: 7 آلاف طفل يمني يواجهون خطر الموت

منظمة: 7 آلاف طفل يمني يواجهون خطر الموت

المؤتمرنت -
منظمة: 7 آلاف طفل يمني يواجهون خطر الموت
حذرت منظمة الصحة العالمية، من تعرض قرابة سبعة آلاف طفل يمني لخطر الموت بسبب توقف مراكز طبية منقذة للحياة بسبب نقض التمويل.

وأوضحت المنظمة الأممية في تغريدة على “تويتر”، أن قرابة سبعة آلاف طفل يمني عرضة للموت بسبب توقف انشاء 30 مركز تغذية علاجي.

وتوقعت المنظمة إغلاق أكثر من 60 مركزاً يعمل حالياً على إنقاذ حياة ملايين الأطفال في اليمن، كنتيجة حتمية لتوقف التمويل.

وفي تقرير نشره موقع الأمم المتحدة أمس أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه سيضطر إلى إغلاق 175 منشأة صحية في اليمن، خلال سبتمبر/أيلول الجاري، بسبب نقص التمويل.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من قطع الخدمات عن ما لا يقل عن 2,5 مليون طفل يعانون سوء التغذية خلال الأسابيع القادمة إذا لم يتم تلقي الأموال اللازمة لتشغيل عدد من البرامج الإغاثية والصحية.








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