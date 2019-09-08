المؤتمرنت -

الامين العام يعزّي باستشهاد عبدالملك عاصم

بعث الأستاذ غازي احمد علي محسن، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة صنعاء حميد عاصم ،وكافة آل عاصم ، بمديرية نهم محافظة صنعاء، وذلك باستشهاد نجل أخيهم/ عبدالملك مطيع عاصم، والذى استشهد في احدى جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته وإستقلاله.



و عبّر الأمين العام باسمه وباسم مختلف القيادات والفعاليات المؤتمرية عن بالغ التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم .. سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

