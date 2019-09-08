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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

المؤتمرنت -
الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد عدم استقرار الأجواء في مناطق واسعة من البلاد خاصة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مدعومة برطوبة من بحر العرب وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقال المركز الوطني في نشرته الجوية التنبيهية إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً.

وأضاف أن الأمطار قد تمتد إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظات حضرموت والمهرة ، كما يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الغربية و المناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال اشتداد غزارة هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية و السواحل الغربية و المناطق المحاذية لها.

وأوضح أن الأجواء ستستمر حارة أثناء النهار في المناطق الصحراوية والسواحل الجنوبية والغربية والمناطق المحاذي لها.

ووفقاً للمركز سيستمر نشاط الرياح السطحية وارتفاع الموج خاصة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية، مبيناً أن هذه الرياح تعمل على إثارة الأتربة و الغبار خاصة في السواحل الجنوبية.

ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار و الاحتماء من العواصف الرعدية .

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من الانزلاقات الصخرية والطينية أثناء وبعد هطول الأمطار على الطرقات في المرتفعات.
كما نبه الصيادين و مرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج و اضطراب البحر، فيما نبه قاطني المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى ودعاهم إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأفاد المركز بأن أمطاراً متفاوتة الشدة هطلت يوم السبت على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية .








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