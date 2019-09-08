المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف المواطنين والممتلكات العامة بالقصف الصاروخي والجوي في محافظتي صعدة وحجة ما أدى إلى إصابة مواطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بتسع قذائف هاون جنوب منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وبتسع قذائف أخرى قرية مغاري وقرى أخرى شمال حيس.



وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية على مزرعة الحكيمي وبأربعة صواريخ كاتيوشا قرية الزعفران في كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



وأكد المصدر إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، لافتاً إلى وقوع أضرار في خزانات المياه بغارتين لطيران العدوان على جبل حُرُم بمديرية رازح الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على الربوعة في عسير.

