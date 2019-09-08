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المؤتمر نت - بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشة جانبا من مشروع قانون صندوق دعم المعلم والتعليم في ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم.

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المعلم والتعليم

المؤتمرنت -
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المعلم والتعليم
بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشة جانبا من مشروع قانون صندوق دعم المعلم والتعليم في ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم.

يهدف الصندوق إلى دعم المعلمين والطلاب وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار ودعم التعليم ليواكب التطور الحاصل في هذا المجال وتمويل المشاريع التعليمية.

وسيعمل الصندوق على دعم المعلمين وتدريبهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وتقديم الدعم المادي لهم أثناء الأزمات والحالات الطارئة وفي حال عجز الوزارة عن توفير مستحقاتهم بما يضمن استدامة التعليم والمساهمة في إقامة المنشآت التعليمية وتجهيزها بكافة مستلزمات التعليم وصيانتها وترميمها.

كما يهدف إلى دعم البرامج النوعية التي تسهم في تحسين جودة التعليم والأنشطة المعتمدة من أجل رفع مستوي الطلاب بالمدرسة والاهتمام برعاية الموهوبين والمتفوقين، بالإضافة إلى الاهتمام بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار ودعم الموازنات التشغيلية للمدارس لضمان استدامة التعليم.

وأقر المجلس مواصلة مناقشته لهذا القانون في جلسة قادمة .

وكان المجلس قد استمع إلى محضر الاجتماع المشترك الذي عقد مساء أمس برئاسة رئيس المجلس وضم لجان المجلس الدائمة المختصة والجانب الحكومي المختص والذي تم فيه التوصل إلى صياغات متفق عليها لبعض المواد.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استمع المجلس إلى محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي وعدد من المسئولين المختصين.








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