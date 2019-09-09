المؤتمرنت -

جابر يعزّي بوفاة توفيق مهيوب

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ جابر عبدالله غالب، برقية عزاء ومواساة بوفاة توفيق أحمد مهيوب، عضو اللجنة الدائمة، مسئول الرقابة بفرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 38 مديرية المخا، محافظة تعز،



و في البرقية التي بعثها لأبناء الفقيد وأقاربه وكافة آل مهيوب، عبّر الأمين العام المساعد باسمه وباسم مختلف القيادات والفعاليات المؤتمرية عن بالغ التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم .. سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

