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رئيس المؤتمر يستقبل رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن

استقبل رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس وبحضور رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر السفير يحيى السياغي السيد فرانز رواخنشتاين رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وهلال سلطان مساعد رئيس البعثة اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء .



ورحب رئيس المؤتمر برئيس بعثة الصليب اﻻحمر مؤكدا ان اليمنيين جميعا يقدرون ويثمنون ما يلعبه الصليب الأحمر من ادوار إنسانية وفقا للقانون الدولي .



واشار ابوراس الى ان دور بعثة الصليب الأحمر دور مشرف ومشهود له خصوصا خلال السنوات الخمس الاخيرة التي يتعرض فيها اليمن للعدوان الغاشم والحصار الظالم .



واستعرض رئيس المؤتمر الكارثة الإنسانية التي يمر بها اليمن جراء العدوان الذي يواصل جرائمه باستهداف المنشئات المدنية والمستشفيات والمدارس والطرق والجسور والاندية الرياضية وحتى انه يتعمد قصف المسعفين ويرتكب جرائم قتل يومية بحق الاطفال والنساء مشيرا الى المجزرة الاخيرة التي ارتكبها طيران العدوان بقصف الاسرى في محافظة ذمار .

واوضح ان كل هذه الجرائم تتم على مرأى ومسمع من دول العالم التي تدعي الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان .



واشار الى موضوع الاسرى والعرقلة التي تفتعلها قوى العدوان التي ترفض حتى الان انجاح اتفاق الاسرى في السويد والقاضي بالافراج عن الكل مقابل الكل .



وجدد ايورلس تاكيد موقف المؤتمر الداعم والمساند لجهود بعثة الصليب الأحمر على المستويين الرسمي والشعبي وبما يسهل تأديتها لخدماتها الإنسانية للمواطنين .



من جانبه عبر السيد فرانز رواخنشتاين رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عن شكره لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس مشيرا الى ان المؤتمر حزب ذو شعبية كبيرة ويمتلك خبرة طويلة في ادارة الدولة والعلاقات مع الاخرين .



واستعرض ما تقوم به البعثة من جهود في المجال الإنساني وتقديم الخدمات للناس في مختلف المناطق في اليمن ،مستعرضا بعض الصعوبات والعراقيل التي يواجهها عمل فرق الصليب الأحمر في بعض المناطق .

وعبر فرانز رواخنشتاين عن امله في انجاح اتفاق تبادل الاسرى الذي شارك الصليب الاحمر فيه في السويد متمنيا ان تتوقف الحرب ويتحقق السلام ويعود الامن والاستقرار الى اليمن .