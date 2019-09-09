المؤتمرنت -

غارات على صعدة وحجة وخروقات متواصلة بالحديدة

استهدف طيران العدوان السعودي محافظتي صعدة وحجة بـ 12 غارة جوية، فيما استمرت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة من شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وقصفت المدفعية باتجاه المطار ودوار الجمل.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بشكل مكثف بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة على الأحياء السكنية في شارع صنعاء بالمدينة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقتي القد وآل علي بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وثماني غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.