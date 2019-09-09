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المؤتمر نت - استهدفت عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن خسائر في صفوفهم وعتادهم

عمليات نوعية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة

المؤتمرنت -
عمليات نوعية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
استهدفت عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن خسائر في صفوفهم وعتادهم.

وأوضح مصدر عسكري أنه تم إطلاق ستة صواريخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لجنود سعوديين شرق الدود في جيزان ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي في كمين مشترك نفذته وحدات الهندسة والقناصة والمدفعية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع شرق جحفان في جيزان.

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت ستة صواريخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب وفي مجازة بعسير، ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة قبالة المنفذ أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تم قنص ثلاثة من المرتزقة قبالة المنفذ.

وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مجمع الحزم بـمديرية المتون محافظة الجوف، مبيناً أنه تم إعطاب آلية ومصرع وجرح من عليها في القعيف بمديرية خب والشعف.

وأفاد المصدر أن عملية إغارة على مواقع للمرتزقة غرب حرض في محافظة حجة أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم، كما تم قنص خمسة من المرتزقة جنوب حرض.








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