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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

توقعات بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول الأمطار خلال فترتي المساء والظهيرة على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز جنوباً.

وأشار الى امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، الضالع، أبين، شبوة، مأرب وغربي محافظتي الجوف وحضرموت ، كما ستهطل الأمطار على السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها.

كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية وارتفاع الموج خاصة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبيةً، لافتاً إلى أن هذه الرياح تعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة على السواحل الجنوبية.

ودعا المركز الموطنين وخاصة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبه المواطنين في السواحل الجنوبية إلى أخذ الحيطة والحذر من تناثر الغبار، محذراً المواطنين في المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى والتعرض المباشر لأشعة الشمس.








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