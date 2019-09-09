المؤتمرنت -

لجنة إعادة الإنتشار تقر تفعيل الية التهدئه بالحديدة

اقرت لجنة تنسيق إعادة الإنتشار في ختام اجتماعها المشترك اليوم تفعيل آلية التهدئة في الحديدة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في يوليو الماضي.



وأكد بيانا صادرا عن اللجنة التي عقدت اجتماعها المشترك السادس خلال الفترة 8 – 9 سبتمبر الجاري على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه المفتوحة قبالة الحديدة أن هذا القرار جاء تأكيدا على الالتزام باتفاقية الحديدة، من خلال إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة بالحديدة الذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين بالإضافة إلى ضباط ارتباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة.



وأوضح البيان أن مركز العمليات المشتركة سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهة محافظة الحديدة.



كما أقر أعضاء اللجنة نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان والمدنيين.