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أخبار
المؤتمر نت - بسبب حرب اليمن.. منظمة دولية تدعو ألمانيا لتمديد حظر تصدير الأسلحة للرياض

منظمة تدعو ألمانيا لتمديد حظر تصدير الأسلحة للرياض

المؤتمرنت -
منظمة تدعو ألمانيا لتمديد حظر تصدير الأسلحة للرياض
دعت منظمة السلام الأخضر الدولية (غرينبيس)، اليوم الحكومة الألمانية، إلى تمديد الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية بسبب الحرب في اليمن.

وقال ألكساندر لورتس، خبير نزع السلاح في المنظمة (مقرها برلين) في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية، إنه ينبغي للحكومة مواصلة حظرها على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب دور الرياض في حرب اليمن.

وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب في اليمن، قتل 91 ألف شخص.

ودعا لورتس الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لجميع الدول المشاركة في تلك الحرب.

وقدم نشطاء المنظمة التماسًا حمل توقيعات أكثر من 10 آلاف شخص إلى الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة للمطالبة بتمديد الحظر، الذي ينتهي نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتشير استطلاعات رأي محلية أن قرابة 81 % من الألمان يعارضون مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وكانت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل فرضت العام الماضي قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب دورها في تلك الحرب.








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