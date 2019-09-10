الثلاثاء, 10-سبتمبر-2019 الساعة: 01:20 ص - آخر تحديث: 12:30 ص (30: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
أبو راس.. أنموذجاً
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
الاجتماعات‮ ‬المشبوهة‮ ‬وأرخص‮ ‬مافيها‮
‬توفيق‮ ‬الشرعبي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
أخبار
المؤتمر نت - إنتقدت منظمة العفو الدولية كبريات شركات تصنيع الأسلحة في أوروبا والعالم لعدم بذلها من الجهد ما يكفي للتأكد من مراعاة عملائها لقضايا حقوق الانسان والقانون الدولي، مع وقوع انتهاكات جسيمة في العدوان على اليمن

العفو الدولية تنتقد انتهاكات العدوان وموقف شركات الأسلحة

المؤتمرنت -
العفو الدولية تنتقد انتهاكات العدوان وموقف شركات الأسلحة
إنتقدت منظمة العفو الدولية كبريات شركات تصنيع الأسلحة في أوروبا والعالم لعدم بذلها من الجهد ما يكفي للتأكد من مراعاة عملائها لقضايا حقوق الانسان والقانون الدولي، مع وقوع انتهاكات جسيمة في العدوان على اليمن.

وقالت المنظمة في تقرير وفقاً لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان الأسلحة المباعة من قبل الشركات لعدة دول في العالم قد تكون استخدمت في ارتكاب جرائم حرب، فـ”ليس لدينا ضمانات أو دلائل تثبت عكس ذلك”.

واضافت ان شركات تصنيع وتسويق الأسلحة غير مبالية تماماً بالتكلفة البشرية لأنشطتها، ما قد يعرض كبار المسئولين فيها لملاحقات بتهم التواطؤ بارتكاب جرائم حرب.

وفي هذا الصدد، أكد المسئول لدى العفو الدولية في بلجيكا فيليب هيسمان وفقاً للوكالة “ان أسلحة من تصنيع شركة (إف، إن آرستال) البلجيكية وُجدت بيد ميليشيات يمينية لا تخضع لأي رقابة حكومية، بالإضافة إلى استخدام كميات كبيرة من أسلحتها في الحرب على اليمن.

وتبدي منظمة العفو الدولية قلقها الشديد من الإحساس المتنامي لدى شركات بيع الأسلحة بفوقيتها وإهمالها المتعمد للقوانين.

وأشارت المنظمة الى أن شركات تصنيع الأسلحة تصم آذانها وتتجاهل نهائياً نداءات المدافعين عن حقوق الانسان.

وتطالب المنظمة شركات بيع الأسلحة بالتعامل بجدية وإجراءات تحقيقات حقيقية بشأن مصير الأسلحة المباعة إلى دول منخرطة في صراعات محلية أو اقليمية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: أبو راس.. أنموذجاً
فنون ومنوعات: مطالب بإدراج فنان مصري على قائمة الإنتربول
علوم وتقنية: مؤتمر علمي مرتقب لجراحة العظام
أخبار: شرف يندد بسياسات العقاب الجماعي ضد اليمنيين
عربي ودولي: الاحتلال تعتقل 470 فلسطينيا خلال شهر
أخبار: النواب يستكمل مناقشة مشروع صندوق دعم التعليم
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب
أخبار: توقعات بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
أخبار: عمليات نوعية تكبد العدو خسائر فادحة
أخبار: غارات على محافظتين وخروقات في الحديدة
أخبار: جابر يعزّي بوفاة توفيق مهيوب
أخبار: الامين العام يعزّي فؤاد المقطري بوفاة والدته
أخبار: إطلاق 6 صواريخ على تجمعات لجنود العدوان
أخبار: البرلمان يناقش مشروع قانون دعم التعليم
علوم وتقنية: افتتاح المؤتمر العلمي الـ(10) لمناقشة أبحاث التخرج بكلية مجتمع الجزيرة
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة
أخبار: العدوان يشن 4 غارات على رازح بصعدة
أخبار: الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: الامين العام يعزّي باستشهاد عبدالملك عاصم
فنون ومنوعات: مدينة إسبانية تفرض ضريبة على اقتناء الكلاب
رياضة: نيمار ينقذ البرازيل من "فخ" كولومبيا
علوم وتقنية: التفاح.. فوائده تمتد من القلب للدماغ
عربي ودولي: مصر.. السجن المؤبد لمرشد (الاخوان)
أخبار: منظمة: 7 آلاف طفل يواجهون خطر الموت
أخبار: مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019