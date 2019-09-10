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أخبار
المؤتمر نت - أصيب 12 مواطناً باستمرار مرتزقة العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة،

خروقات المرتزقة في الحديدة توقع 12 جريحاً

المؤتمرنت -
خروقات المرتزقة في الحديدة توقع 12 جريحاً
أصيب 12 مواطناً باستمرار مرتزقة العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما تعرضت محافظتا صعدة وحجة لسلسلة غارات جوية شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن عشرة مواطنين أصيبوا جراء استهداف المرتزقة مناطق آهلة بالسكان في حي الزعفران بمديرية الحالي بصواريخ الكاتيوشا.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية المنازل في حي السلخانة بمديرية الحالي ما ادى الى جرح مواطنين اثنين.. مشيرا إلى قصف مكثف للمرتزقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مناطق متفرقة بمنطقة 7 يوليو السكنية وشارع الـ 50، وبقذائف الهاون صوب شارع الأربعين وحديقة لاند في شارع صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرية الزعفران، واستهدفت بثمان قذائف هاون شركة العودي في كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وفشلت محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه منطقة القرشية جنوب الجاح بمديرية بيت الفقيه، كما استهدف قصف مدفعي لقوى العدوان منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بالمديرية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مجز بمحافظة صعدة، وتعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مديرية عبس، و13 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن غارة على الربوعة في عسير.








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