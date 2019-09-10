المؤتمرنت -

مقتل وجرح عشرات المرتزقة بحجة والجوف

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم في جبهات الدفاع عن الوطن بمحافظتي حجة والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري مصرع 9 من المرتزقة بعمليات قنص جنوب حرض وشرق مثلث عاهم، كما تم قنص تسعة آخرين في جنوب حرض وحيران، وثلاثة في صحراء ميدي.



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى من المرتزقة وتدمير آلية وإعطاب أخرى إثر استهدافهم بصاروخي “زلزال1” وقذائف مدفعية في مثلث عاهم وحيران وجنوب حرض.



موضحا أنه تم إعطاب آلية للمرتزقة في صحراء ميدي، وتدمير آليتين عسكريتين غرب مثلث عاهم وغرب حرض ما أدى إلى مصرع وإصابة من كانوا على متنهما.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف مرابض مدفعية المرتزقة في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف والإصابات مباشرة، كما نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في محيط مجمع المتون أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.