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أخبار
المؤتمر نت - نزلت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء مع استمرار تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة

للجلسة الرابعة.. الذهب يتراجع

المؤتمرنت -
للجلسة الرابعة.. الذهب يتراجع
نزلت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء مع استمرار تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل آمال التحفيز العالمي وتوقعات بتهدئة محتملة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1490.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 13 أغسطس عند 1486 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وخسر الذهب نحو خمسة بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام في الرابع من الشهر الجاري عند 1557 دولارا.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8% ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية.

وأحدثت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اضطرابا في الأسواق العالمية منذ بدأت قبل أكثر من عام، مما أجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

غير أن الأسواق شعرت بارتياح بعد قرار الجانبين إجراء محادثات في واشنطن أوائل أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلي 935.20 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم إلى 1542.34 دولار.








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