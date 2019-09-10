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أمين عام المؤتمر يطلع على أعمال الترميم بمقر اللجنة الدائمة بالحصبة

قام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، ومعه المهندس عايض الشميري، نائب رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة، والأستاذ هادي القهالي، نائب رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر الشعبي العام، بزيارة إلى مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بمنطقة الحصبة.



وأطلع أمين عام المؤتمر خلال زيارته إلى المبنى على أعمال الترميمات الجارية للمبنى الذي تعرض لأضرار عديدة منذ العام 2011 وحتى اليوم.



وشدد غازي أحمد على أهمية أن تكون أعمال الترميم جيدة ومطابقة للمواصفات المعمول بها والتي تُعيد لمبنى اللجنة الدائمة طابعةُ السياسي والتنظيمي كمقر مركزي للمؤتمر الشعبي العام.

