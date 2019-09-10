المؤتمرنت -

الأمين العام يرأس اجتماعاً للجنة الإعلامية للمؤتمر

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء اجتماعاً للجنة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام.



وفي الاجتماع أكد الأمين العام على أهمية أن يؤدي إعلام المؤتمر الشعبي العام دوره في خدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها مواجهة العدوان والحفاظ على الجبهة الداخلية والدفاع عن الوحدة اليمنية والدعوة للمصالحة الوطنية.



وأشار غازي أحمد علي إلى أن هناك محاولات مستمرة من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم لاستهداف المؤتمر الشعبي العام وقيادته وهو الأمر الذي يتطلب من إعلام المؤتمر فضحه وتفنيده بمعلومات دقيقة تكشف عن الانتهازيين الذين تسلقوا على ظهر المؤتمر الشعبي العام وكانوا أول من خانوه وخانوا الوطن.



هذا وقد ناقشت اللجنة الإعلامية في اجتماعها اليوم خطة الموجهات الإعلامية لعمل وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام والمستندة إلى دستور الجمهورية اليمنية والميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام وخطة العمل التنظيمية وموجهات وتوجيهات قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلةً بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.



وتضمنت الموجهات التأكيد على أهمية الدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة اليمنية والنهج الديمقراطي، مشيرةً إلى أهمية تكثيف العمل الإعلامي المواجه للعدوان وفضح جرائمه والتصدي للغلو والتطرف والتنظيمات الارهابية.



كما استعرضت اللجنة التقارير المقدمة من المؤسسات الإعلامية التابعة للمؤتمر الشعبي العام.



هذا وكانت اللجنة استمعت إلى محضر اجتماعها السابق وأقرتهُ.

