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أخبار
المؤتمر نت - مجلس النواب يواصل جلسات أعماله

مجلس النواب يواصل جلسات أعماله

المؤتمرنت -
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس علي محمد الزنم، الموجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة والهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بشأن الآثار التي يتم اكتشافها وآخرها ما تم اكتشافه بشملان في صنعاء في 18أغسطس 2019م، وعن إمكانية إطلاع المجلس على المعلومات الأولية عن هذا الاكتشاف الأثري.

وتضمن سؤال عضو المجلس الزنم الاستفسار عن إجراءات وزارة الثقافة والمعنيين للحفاظ على هذا الإكتشاف الأثري؟.

وفيما يخص المدن والمناطق المدرجة ضمن التراث العالمي “مدن صنعاء القديمة وشبام بحضرموت وزبيد بالحديدة ومدينة جبلة بإب وغيرها، تساءل الزنم عن مدى تواصل الجهات المعنية مع اليونسكو بهذا الشأن، ودور وزارة الثقافية فيما يخص العبث بالمواقع الأثرية وتعرضها للنهب وما دور صندوق التراث في هذا الإطار.

وطالب عضو المجلس الزنم حضور وزير الثقافة للرد على السؤال.

من جانب آخر ناقش مجلس النواب، الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، مشيرا إلى أهمية تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس وما يتعلق بحضور ومتابعة الجلسات من أجل إنجاز الأعمال في المجالين التشريعي والرقابي وكل ما يٌعرض على المجلس من مواضيع.

وشدد مجلس النواب على أهمية مضاعفة جهود نواب الشعب لمواكبة المستجدات والمهام الملقاة على عاتقهم، سيما في ظل الظروف الراهنة.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.








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