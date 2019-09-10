المؤتمرنت -

شرف يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية

ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية بصنعاء الدكتور الطاف موساني، الأوضاع الصحية المتدهورة في اليمن جراء استمرار العدوان.



كما جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بتسهيل أنشطة المنظمة والتركيز على معالجة الكارثة الصحية جراء تفشي وباء الكوليرا في عدد من المحافظات في الآونة الأخيرة بالتعاون مع مراكز والمستشفيات الطبية المحلية.



وقد أكد الممثل المقيم لمنظمة الصحة، سعي المنظمة لتعزيز التعاون مع المراكز والمؤسسات الصحية المحلية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.. معربا عن أمله في أن يترك خلال فترة عمله بصمة ايجابية لدور المنظمة في خدمة الشعب اليمني في المرحلة الراهنة.