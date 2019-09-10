المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي البرلماني يحيى سهيل

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب الشيخ يحيى سهيل، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة حجة، في وفاة زوجته الفاضلة.



وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر، لرئيس كتلة المؤتمر بحجة الشيخ يحيى سهيل وبقية أفراد أسرته وذوي الفقيدة بهذا المصاب.. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلوب أسرتها وذويها بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".