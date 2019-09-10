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المؤتمر نت - تعادل المنتخب الوطني الاول لكرة القدم امام نظيره السعودي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم، بالعاصمة البحرينية المنامة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا

منتخب اليمن ينتزع نقطة تعادل اخرى أمام نظيره السعودي

المؤتمرنت -
منتخب اليمن ينتزع نقطة تعادل اخرى أمام نظيره السعودي
تعادل المنتخب الوطني الاول لكرة القدم امام نظيره السعودي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما ،مساء اليوم، بالعاصمة البحرينية المنامة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا المقبلتين والتي تضم ايضا منتخبات سنغافورة وفلسطين وأوزبكستان.

وأضاع المنتخبان العديد من فرص التهديف المحققة وسط تألق حارس مرمى المنتخب الوطني المخضرم سالم سعيد الذي كان نجما فوق العادة للمباراة الثانية على التوالي في هذه التصفيات.

وبهذا التعادل يكون المنتخب الوطني الأول قد تجنب الخسارة في اول جولتين للتصفيات خارج قواعده وحصد نقطتين بعد تعادله في الجولة الاولى امام مضيفه السنغافوري بنفس النتيجة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة.

وكان المتنخب السنغافوري فاز في وقت سابق اليوم على ضيفه الفلسطيني بهدفين لهدف في نفس الجولة رافعا رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين في الصدارة فيما توقف رصيد فلسطين عند ثلاث نقاط من الفوز بالجولة الاولى على أوزبكستان الذي لم يلعب في الجولة الثانية، ويأتي المنتخب السعودي رابعا للترتيب لنقطة واحدة وأوزبكستان خامسا بدون نقاط.








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