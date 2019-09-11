المؤتمرنت -

الجيش واللجان يحققون انتصارات بمختلف الجبهات

حقق الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته دفاعاً عن الوطن وأمنه وسيادته واستقلاله خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري إن عدد من الجنود السعوديين قتلوا وجرحوا بقصف مدفعي استهدفهم في برج الخشل في جيزان، كما قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بقصف مدفعي في منفذ الطوال .



وذكر المصدر أنه تم كسر زحف واسع للمرتزقة باتجاه منفذ الطوال من ثلاثة مسارات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم.



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة قبالة جبل قيس.



وفي عسير تم كسر زحف للمرتزقة قبالة أبواب الحديد وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد في حين تم قنص ثلاثة من المرتزقة في مجازة الشرقية.



وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصارعهم وأصيب آخرون في تفجير استهدفهم أثناء محاولتهم التسلل في البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز .



وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة نفذت كميناً محكماً لمجموعة من المرتزقة في منطقة الضاحكي قرب ذي ناعم بمحافظة البيضاء ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح.



وفي محافظة حجة تم إطلاق صاروخين من نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في حيران وغرب حرض، وتم تدمير آلية عسكرية شمال شرق مثلث عاهم ومصرع وإصابة من عليها .



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم قبالة طيبة الاسم بمحافظة الجوف، وضاعفت المدفعية قتلاهم وجرحاهم .

