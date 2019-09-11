الأربعاء, 11-سبتمبر-2019 الساعة: 03:26 م - آخر تحديث: 02:38 م (38: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
أبو راس.. أنموذجاً
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
الاجتماعات‮ ‬المشبوهة‮ ‬وأرخص‮ ‬مافيها‮
‬توفيق‮ ‬الشرعبي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
أخبار
المؤتمر نت - قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي والاستاذ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى بزيارة الشيخ علي إبر

أمين عام المؤتمر والسامعي يزوران الشيخ علي الثقلي ويطمئنان على صحته

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر والسامعي يزوران الشيخ علي الثقلي ويطمئنان على صحته
قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي والاستاذ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى بزيارة الشيخ علي إبراهيم خالد الثقلي أحد كبار مشائخ ووجهاء محافظة سقطرى .

وأطمأن الامين العام والسامعي خلال الزيارة على صحة الشيخ علي الثقلي الذي يزور صنعاء لتلقي العلاج .

واكدا ان صنعاء هي العاصمة التي تحضن جميع ابناء اليمن بدون استثناء .

هذا وقد عبر الشيخ علي الثقلي عن شكره وتقديره للامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي والاستاذ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى على مشاعرهم الاخوية والنبيلة و زيارتهم له وحرصهم على الاطمئان على صحته .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: العاهل الأردني يزور مؤسسة حكومية متخفيا
أخبار: صرعى مرتزقة بكسر زحف لهم بعسير
أخبار: صد زحف للمرتزقة بإتجاه منفذ الطوال
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي البرلماني يحيى سهيل
أخبار: شرف يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
أخبار: مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
أخبار: غازي يطلع على أعمال ترميم اللجنة الدائمة
اقتصاد: للجلسة الرابعة.. الذهب يتراجع
أخبار: مقتل وجرح عشرات المرتزقة بحجة والجوف
أخبار: خروقات المرتزقة في الحديدة توقع 12 جريحاً
أخبار: العفو الدولية تنتقد انتهاكات العدوان
أخبار: رئيس المؤتمر يستقبل بعثة الصليب الأحمر
أخبار: الأمين العام: المؤتمريرفض التطرف الديني
أخبار: دعوات لتمديد حظر تصدير الأسلحة للرياض
قضايا وآراء: أبو راس.. أنموذجاً
فنون ومنوعات: مطالب بإدراج فنان مصري على قائمة الإنتربول
أخبار: 13 غارة لطيران العدوان على حرض
أخبار: إقرار تفعيل الية التهدئه في الحديدة
علوم وتقنية: مؤتمر علمي مرتقب لجراحة العظام
أخبار: شرف يندد بسياسات العقاب الجماعى
عربي ودولي: الاحتلال تعتقل 470 فلسطينيا خلال شهر
أخبار: النواب يستكمل مناقشة مشروع دعم التعليم
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب
أخبار: توقعات بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
أخبار: عمليات نوعية تكبد العدو خسائر فادحة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019