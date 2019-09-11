المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر والسامعي يزوران الشيخ علي الثقلي ويطمئنان على صحته

قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي والاستاذ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى بزيارة الشيخ علي إبراهيم خالد الثقلي أحد كبار مشائخ ووجهاء محافظة سقطرى .



وأطمأن الامين العام والسامعي خلال الزيارة على صحة الشيخ علي الثقلي الذي يزور صنعاء لتلقي العلاج .



واكدا ان صنعاء هي العاصمة التي تحضن جميع ابناء اليمن بدون استثناء .



هذا وقد عبر الشيخ علي الثقلي عن شكره وتقديره للامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي والاستاذ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى على مشاعرهم الاخوية والنبيلة و زيارتهم له وحرصهم على الاطمئان على صحته .