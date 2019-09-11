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أخبار
المؤتمر نت - قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لـ11 متهما في إطار إعادة محاكمة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"

السجن المؤبد لـ11 من إخوان مصر

المؤتمرنت -
السجن المؤبد لـ11 من إخوان مصر
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لـ11 متهما في إطار إعادة محاكمة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن قائمة المتهمين الصادر بحقهم حكم السجن المؤبد تضم كلا من: محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم عبدالخالق ومحيي حامد وخالد سعد وخليل أسامة العقيد وأحمد عبدالعاطي.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين و7 سنوات لمتهمين اثنين من عناصر الجماعة، بحسب الحكم الذي تلاه القاضي محمد شيرين فهمي، فيما حصل 6 من أعضاء الجماعة على البراءة من التهم.

وأمرت بتوقيع العقوبة على المتهمين بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وكانت محكمة النقض ألغت في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق 24 متهما من قيادات الجماعة، وقررت إعادة المحاكمة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت يوم السبت الماضي بالسجن المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

المصدر: وكالات








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