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أخبار
المؤتمر نت - تدمير 3 آليات للمرتزقة بعمليات متفرقة بالجوف

قتلى وتدمير 3 آليات للمرتزقة بعمليات متفرقة بالجوف

المؤتمرنت -
قتلى وتدمير 3 آليات للمرتزقة بعمليات متفرقة بالجوف
قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي ودمرت ثلاث آليات لهم اليوم بعمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية في محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري مصرع سبعة مرتزقة بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية في جبهتي المتون وسلبة.

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عددا من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في اليتمة بمديرية خب والشعف .

وذكر المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف ومصرع وإصابة من على متنها وأعطبت آلية أخرى في جبهة الظهرة .

وفي جبهة المصلوب دمرت وحدة الهندسة، آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع وإصابة من كان على متنها.








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