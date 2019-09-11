المؤتمرنت -

النفط تتهم سماسرة السوق السوداء بافتعال الازمات

أكدت شركة النفط اليمنية انه لا مبرر لحالة الهلع والاختناقات والتزاحم من قبل المواطنين امام محطات المواد البترولية التي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية بشكل مفاجئ .



وأوضحت الشركة في بيان لها أن حالة الاختناقات الطارئة المشار إليها ناتجة عن الشائعات التي يتبناها ضعفاء النفوس وسماسرة السوق السوداء وذوي الكسب غير المشروع.



وأشار البيان إلى ان قيادة الشركة اصدرت توجيهات بتوزيع كميات كبيرة لتغطية كافة الاحتياجات وإنهاء مظاهر الاختناقات الغير مبررة ، لافتا إلى أنه تم التحميل لكميات إضافية من منشآت الحديدة وهي في طريقها للوصول إلى مختلف المحافظات.



كما أكدت شركة النفط اليمنية استقرار الوضع التمويني وكفاية كمية المواد البترولية المتوفرة في الخزانات والغاطس لتغطية كافة احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة.



ودعت المواطنين إلى الهدوء والإطمئنان وعدم الانجرار وراء الدعوات والشائعات التي من شأنها إقلاق السكينة العامة للمواطن.

(سبأ)

