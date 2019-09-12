المؤتمرنت -

اعلان نتائج إختبارات الشهادة الاساسية بنسبة نجاح 80%

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الشهادة الاساسية للعام الدراسي ٢٠١٨ـ٢٠١٩م بنسبة نجاح 80.48 بالمئة .



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور همدان الشامي أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات بلغ ٢٥٤ ألفاً و ٦٠٨ طلاب وطالبات، حضر منهم ٢٤٣ ألفاً و ٥١٩ طالباً وطالبة وتغيب عن الاختبارات ١١ ألفا و ٨٩ طالباً وطالبة .



وذكر أنه نجح في الاختبار ١٩٥ ألفاً و ٩٧٩ طالباً وطالبة ورسب ٤٧ ألفا و ٥٤٠ طالباً وطالبة .



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المسئول التربوي تأكيده إمكانية حصول طلاب الشهادة الأساسية على نتائجهم ابتداء من اليوم الخميس عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “161” أو إرسال رقم الجلوس برسالة sms عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.



وهنأ الطلاب والطالبات الناجحين في الاختبارات، متمنياً لهم دوام التميز والنجاح.



وأعرب نائب وزير التربية عن شكره وتقديره لكافة المعلمين الذين كان لهم الفضل في إنجاح العام الدراسي بالإضافة إلى اللجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للاختبارات الأساسية بأمانة العاصمة والمحافظات وكذا السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية وكل من أسهم وتعاون في إنجاح الإختبارات والعملية التعليمية .

