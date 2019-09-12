المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن (9) غارات على محافظتي صعدة وحجة

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظتي صعدة وحجة، واستمر المرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت بالمدفعية والرشاشات منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة، وتم إفشال هجوم للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال حيس بمحافظة الحديدة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على مديرية شدا وغارة على مديرية غمر الحدوديتين، كما شن غارة على منطقة آل علي وغارة أخرى على منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.

