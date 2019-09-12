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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم 13 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة .

13 غارة لطيران العدوان على صعدة

المؤتمرنت -
13 غارة لطيران العدوان على صعدة
شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم 13 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الغاشم شن 4غارات على منطقتي القد وبني معين بمديرية رازح أدت إلى تدمير منزل وتضرر عدد من المنازل الأخرى ، بالإضافة إلى غارة أخرى على منطقة الحجلة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منطقة النعاشوة بمديرية حيدان، وأربع غارات على مديرية الظاهر، فيما شن غارتين على مديرية شدا الحدودية خلفت جميعها اضراراً واسعة في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.
(سبأ)








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