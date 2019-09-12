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المؤتمر نت - الأرصاد ينبه من الارتفاع العالي لدرجات الحرارة العظمى

الأرصاد ينبه من إرتفاع درجات الحرارة

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبه من إرتفاع درجات الحرارة
نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الصحراوية من الارتفاع العالي لدرجات الحرارة العظمى والتي تتعدى الـ42 درجة مئوية وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية اليوم أن تبقى الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية غائمة جزئياً مع تشكل السحب الرعدية المصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية في فترة ما بعد الظهيرة، كما توقع هطول أمطار بغزارة يوم غد الجمعة، وقد تمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية خاصة محافظات “البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت”.

وأوضح المركز أن الأجواء في المناطق الساحلية والسواحل الغربية غائمة جزئيا مع احتمال تشكل السحب الرعدية المصحوبة بأمطار متفرقة في فترتي الظهيرة والمساء وتمتد إلى المناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى أن الأجواء في السواحل الجنوبية والشرقية غائمة جزئياً مع احتمال تكون السحب الرعدية وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة يوم غد وتمتد إلى الأجزاء الداخلية المحاذية لها في فترتي الظهيرة والمساء، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال مع تدنى مدى الرؤية الأفقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 23 عقدة.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً بسحب منخفضة ومتوسطة والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 20 إلى 45 عقدة، في حين تكون في المناطق الصحراوية صحوة غائمة جزئيا وشديدة الحرارة نهارا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات الجوف، شبوة، مارب وحضرموت.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين بالمناطق الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الغربية توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول

وحذر من تدني الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار وفي أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.








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