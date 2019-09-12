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أخبار
المؤتمر نت - حذرت منظمة دولية، اليوم الخميس، من أن نقص التمويل يهدد حياة ملايين الأطفال في اليمن

منظمة: نقص التمويل يهدد حياة ملايين الأطفال باليمن

المؤتمرنت -
منظمة: نقص التمويل يهدد حياة ملايين الأطفال باليمن
حذرت منظمة دولية، اليوم الخميس، من أن نقص التمويل يهدد حياة ملايين الأطفال في اليمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تغريدة نشرتها عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر، إن نقص التمويل يعيقها عن تقديم الدعم المنقذ للحياة.

وشددت على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح في اليمن.

وكانت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، كشفت عن نقص التمويل المادي لتنفيذ العديد من المساعدات الإنسانية والصحية في البلاد.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي أوبئة وأمراض، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.








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