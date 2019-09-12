المؤتمرنت -

صد هجومين للمرتزقة بالحديدة ومصرع عدد منهم

أحبطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجومين للغزاة والمرتزقة على مواقع عسكرية جنوب حيس بمحافظة الحديدة.



وقال مصدر عسكري إن الغزاة والمرتزقة شنوا هجوما فاشلا على مواقع الجيش واللجان جنوب حيس مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وأكد المصدر أنه تم تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني واللجان صدوا هجوماً أخر للمرتزقة على مواقع عسكرية غرب مثلث العدين، وألحقوا بهم قتلى وجرحى.



واستهدفت قوى العدوان بالمدفعية والرشاشات منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة.



