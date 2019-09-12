الخميس, 12-سبتمبر-2019 الساعة: 11:22 م - آخر تحديث: 11:22 م (22: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
أبو راس.. أنموذجاً
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
الاجتماعات‮ ‬المشبوهة‮ ‬وأرخص‮ ‬مافيها‮
‬توفيق‮ ‬الشرعبي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
أخبار
المؤتمر نت - أحبطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجومين للغزاة والمرتزقة على مواقع عسكرية جنوب حيس بمحافظة الحديدة

صد هجومين للمرتزقة بالحديدة ومصرع عدد منهم

المؤتمرنت -
صد هجومين للمرتزقة بالحديدة ومصرع عدد منهم
أحبطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجومين للغزاة والمرتزقة على مواقع عسكرية جنوب حيس بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن الغزاة والمرتزقة شنوا هجوما فاشلا على مواقع الجيش واللجان جنوب حيس مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكد المصدر أنه تم تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني واللجان صدوا هجوماً أخر للمرتزقة على مواقع عسكرية غرب مثلث العدين، وألحقوا بهم قتلى وجرحى.

واستهدفت قوى العدوان بالمدفعية والرشاشات منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: ثقوب في آيفون 11 تثير خوف المستخدمين
عربي ودولي: القضاء النيجيري يصادق على فوز الرئيس بخاري
فنون ومنوعات: وفاة "صانع النجوم" في لبنان
رياضة: صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول
اقتصاد: الذهب يرتفع أكثر من 1.5%
أخبار: 13 غارة لطيران العدوان على صعدة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الجابر
أخبار: العدوان يشن (9) غارات على صعدة وحجة
أخبار: اعلان نتائج إختبارات الشهادة الاساسية بنسبة نجاح 80%
أخبار: النفط تتهم سماسرة السوق السوداء بافتعال الازمات
أخبار: الجندي بلقاء على اليمن اليوم العاشرة مساءً
أخبار: مسؤول أممي يؤكد أن الوضع في اليمن لا يطاق
أخبار: تدمير 3 آليات للمرتزقة بعمليات بالجوف
أخبار: قصف جوي وصاروخي للعدوان على صعدة
أخبار: البرلمان يستمع إلى رد وزير التعليم العالي
اقتصاد: بعد خسائر لـ4 أيام.. أسعار الذهب ترتفع
عربي ودولي: السجن المؤبد لـ11 من إخوان مصر
أخبار: الأمين العام والسامعي والسقطري يزورون الشيخ علي الثقلي ويطمئون على صحته
أخبار: انتصارات للجيش واللجان بمختلف الجبهات
أخبار: العدوان يستهدف الأحياء السكنية بالحديدة
أخبار: إعلان نتائج امتحانات الشهادة العامة الأساسية
أخبار: غازي يرأس اجتماعاً للجنة الاعلامية للمؤتمر
رياضة: منتخبنا ينتزع نقطة تعادل أمام نظيره السعودي
عربي ودولي: العاهل الأردني يزور مؤسسة حكومية متخفيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019