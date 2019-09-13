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أخبار
المؤتمر نت - قالت الأمم المتحدة إن حوالي 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر في اليمن

الأمم المتحدة: نزوح 350 ألف يمني خلال 2019

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: نزوح 350 ألف يمني خلال 2019
قالت الأمم المتحدة إن حوالي 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر في اليمن خلال العام 2019.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة عبر حساب مكتبها فى اليمن على تويتر: أنه ‏في العام 2019 فقط، نزح حوالي 350 ألف شخص في اليمن.

وأشارت إلى أن شبكة الباحثين المعنية بتتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون.

وشددت المنظمة الأممية على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح.








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