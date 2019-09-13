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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 17 غارة على محافظة صعدة واستهدف قصف صاروخي ومدفعي المديريات الحدودية ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين

4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة

المؤتمرنت -
4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة
شن طيران العدوان السعودي 17 غارة على محافظة صعدة واستهدف قصف صاروخي ومدفعي المديريات الحدودية ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين وتدمير المنازل، فيما واصل المرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني أن رجلاً وامرأة أصيبا وتضررت منازل المواطنين جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة بكيل بمديرية رازح الحدودية.

كما أصيبت امرأة وتضررت منازل المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح، وأصيبت طفلة بجروح خطيرة في الرأس بقصف مدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي القد والحجلة وثلاث غارات على منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية ما أدى إلى تدمير منزل مواطن.

وأشار إلى أن الطيران شن غارتين على منطقة النعاشوة بمديرية حيدان، وأربع غارات على مديرية الظاهر وغارتين على على مديرية شدا ومثلهما على مديرية باقم.

واستهدف قصف صاروخي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.

وأفاد المصدر أن الغزاة والمرتزقة نفذوا هجوماً فاشلاً على مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب حيس بمحافظة الحديدة مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، كما هاجموا مواقع الجيش واللجان الشعبية غرب مثلث العدين في حيس بالمدرعات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت مدينة الدريهمي المحاصرة بمختلف الأسلحة الرشاشة.








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