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أخبار
المؤتمر نت - لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصارعهم وأصيب آخرون بعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم

عمليات نوعية تكبد المرتزقة خسائر فادحة

المؤتمرنت -
عمليات نوعية تكبد المرتزقة خسائر فادحة
لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصارعهم وأصيب آخرون بعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن زحفاً واسعاً للمرتزقة انكسر قبالة أبواب الحديد في عسير، وتم إعطاب مدرعة ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة بانفجار في أبواب الحديد.

وقال المصدر إن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة شرق الدود في جيزان وإصابات مباشرة في صفوفهم، كما تم قنص اثنين من المرتزقة قبالة جحفان.

وأضاف المصدر أنه تم إطلاق صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في حيران بمحافظة حجة وإصابات مباشرة في صفوفهم، وتدمير آلية محملة بالمرتزقة قبالة منفذ الطوال ومصرع وإصابة من عليها.

ونفذ الجيش واللجان عمليتي إغارة على مواقع للمرتزقة في جبل مبعوثة شمال شرق جبل النار وفي شرق الجبل ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم، وتم تدمير آلية عسكرية بصاروخ موجه شرق جبل النار ومصرع وإصابة من عليها.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته غرب حرض وفي مثلث عاهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أن عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة السلَّان بمديرية المصلوب محافظة الجوف خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير آلية في الساقية ومصرع وجرح من على متنها من المرتزقة.

واستهدف تفجير مجموعة من المرتزقة في جبهة حام بمديرية المتون ومقتل وجرح عدد منهم.

وأفاد المصدر بمصرع وجرح أعداد من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم في قانية بمحافظة البيضاء،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في تبة الدفاع الجوي بمحافظة تعز والضربات مسددة.








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