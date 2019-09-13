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أخبار

غداً: تدشين حملة طارئة للتحصين ضد الكوليرا

المؤتمرنت -
غداً: تدشين حملة طارئة للتحصين ضد الكوليرا
تدشن وزارة الصحة العامة والسكان غداً السبت الحملة الطارئة للتحصين ضد الكوليرا بمديريات السبعين والوحدة وشعوب بأمانة العاصمة.

تستهدف الحملة التي تستمر حتى 22 سبتمبر الجاري بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، كافة فئات المجتمع باستنثاء النساء الحوامل في المديريات الثلاث من عمر عام وما فوق.

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري أن الحملة تستهدف الثلاث المديريات لانتشار الوباء فيها بشكل أكثر.

وأكد أهمية تضافر جهود الجهات الرسمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لمواجهة وباء الكوليرا وتكثيف برامج التوعية بطرق الوقاية منه .. داعيا المواطنين إلى التفاعل مع الحملة والاهتمام بالنظافة الشخصية والحفاظ على البيئة للوقاية من هذا الوباء.

من جانبه أشار نائب مدير المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي أمين الشامي إلى أن المركز اتخذ عدداً من الإجراءات في إطار التحضير للحملة بالاستفادة من الحملات السابقة.

وبين أنه تم زيادة عدد متطوعات التثقيف إلى 450 متطوعة وكذا المطبوعات المصاحبة للحملة ومضاعفة الأنشطة الميدانية وموائمة الخطط مع برنامج التحصين والاستعانة بخطباء المساجد في المديريات الثلاثة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الكوليرا.

وأوضح الشامي أنه تم إنتاج فلاشات إذاعية وتجهيز لافتات تثقيفية بالمديريات المستهدفة تتضمن رسائل صحية حول مخاطر وباء الكوليرا وأهمية التحصين الروتيني ضد هذا الوباء .. مبيناً أن المركز نفذ تسع ورشة تدريبية بالثلاث المديريات لـ450 متطوعة.

وذكر أنه تم الاستعانة بعدد من نجوم الفن والإعلام للنزول الميداني خلال أيام الحملة بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين عن لقاح الكوليرا والتحصين بشكل عام.








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