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المؤتمر نت - نفذ سلاح الجو المسير بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم، عملية هجومية واسعة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو

قصف حقلي بقيق وخريص في العمق السعودي

المؤتمرنت -
قصف حقلي بقيق وخريص في العمق السعودي
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم، عملية هجومية واسعة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية في واحدة من أكبر العمليات في العمق السعودي.

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن عشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص في عملية “توازن الردع الثانية”، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأضاف أن “هذه العمليةُ تأتي في إطارِ حقنا المشروع والطبيعي في الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا منذ خمس سنوات”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن العملية أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة ورصد مسبق وتعاون من الشرفاء والأحرار داخل المملكة.

وتابع قائلاً “نعد النظام السعودي أن عملياتنا القادمة ستتوسع أكثر فأكثر وستكون أشد إيلاماً مما مضى طالما استمر عدوانه وحصاره”.

وأكد العميد سريع أن بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوماً بعد يوم وأنه لاحل أمام النظام السعودي إلا وقف العدوان والحصار على اليمن.








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