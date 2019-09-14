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المؤتمر نت - التقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، بقيادات المبادرة الوطنية للمصالحة الوطنية الشاملة ظهر اليوم في العاصمة صنعاء

الأمين العام: المؤتمر يؤيد أي جهد يدعو لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

المؤتمرنت -
الأمين العام: المؤتمر يؤيد أي جهد يدعو لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة
التقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، بقيادات المبادرة الوطنية للمصالحة الوطنية الشاملة ظهر اليوم في العاصمة صنعاء.

حيث رحب أمين عام المؤتمر بقيادات هذه المبادرة، مشيداً بتمثيلهم لجميع المحافظات اليمنية.

وأكد الأمين العام أن المؤتمر الشعبي العام يؤيد أي دعوات للمصالحة الوطنية وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم والذي يتضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن.

وأشار غازي أحمد علي إلى أن هناك موقف رسمي يسعى نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وهو ما انعكس في تشكيل لجنة المصالحة الوطنية والحل السياسي قبل أيام والمؤتمر يؤيد مثل هذه الخطوات التي تسعى إلى حقن الدماء وإيقاف العدوان ورفع الحصار ومواجهة مشاريع تفتيت وتقسيم اليمن، معبراً عن أمله أن تكون هذه المبادرة بداية طيبة وأن تتواصل مع مختلف القوى الوطنية المقاومة للعدوان وأن تبلور مشروع وطني شامل.

وأوضح الأمين العام أن المؤتمر حريص كل الحرص على دعم الجهود المجتمعية الرامية إلى تحقيق المصالحة، مشيراً إلى أن تحقيق المصالحة يتطلب تهيئة وتوعية وخطوات فعلية فيما يتعلق بملف الاسرى وملف رفع المعاناة عن الناس وأيضاً السعي لإعادة الخدمات الضرورية للحياة اليومية للمواطنين،

هذا وكانت عدد من قيادات المبادرة اليمنية للمصالحة الوطنية الشاملة عبرت عن شكرها للمؤتمر الشعبي العام ولأمين عام المؤتمر على اللقاء، مشيرةً إلى أن المؤتمر حزب يمثل نبض الشارع اليمني بكل توجهاته، مستعرضةً خلفيات وأبعاد المبادرة التي اطلقت نتيجة معاناة الشعب اليمني منذ العام 2011 وحتى اليوم.

وأشارت القيادات بأن المبادرة تسعى لاستعادة الاستقرار السياسي واستعادة السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة الشاملة وبما يساهم في مواجهة مشاريع المؤامرات الخارجية التي تستهدف اليمن ووحدته.








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