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المؤتمر نت - النواب يستنكر تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني

النواب يستنكر تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني

المؤتمرنت -
النواب يستنكر تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة استنكر مجلس النواب التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء إسرائيل بشأن وعوده بضم أراضي عربية من الجولان السوري والقدس الشريف ولبنان والأردن إلى الأراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني الغاصب.

واعتبر مجلس النواب تلك التصريحات استفزازية للحقوق الفلسطينية والعربية واستخفافاً بالعرب والمسلمين يقابلها صمت من المجتمع الدولي.

وأكد مجلس النواب رفضه المطلق لهذه التصريحات التي تنتقص من السيادة العربية.

وحذر مجلس النواب من مغبة التمادى في التجاوزات والانتهاكات الاستعمارية للكيان الصهيوني الغاصب.

من جهة أخرى عبر مجلس النواب عن الشكر للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لحماية المواطنين من جشع بعض المستشفيات والمستثمرين بالقطاع الصحي والذين يقومون بأخذ رسوم وإضافة تكاليف على المواطنين تفوق قدرتهم خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار ودون مراعاة للجوانب الإنسانية في مثل هكذا ظروف.

ولدى مناقشة المجلس لأوضاعه الداخلية حث المجلس اللجان الدائمة بسرعة إنجاز ما لديها من مواضيع وقضايا وتقديمها إلى المجلس خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس الدكتور احمد يحيى حسين نصار والموجه إلى وزير الصحة حول الضوابط القانونية التي الزمت بها وزارة الصحة المنشآت الطبية الخاصة في تعاملها مع المريض وكذا الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الوزارة على هذه المنشآت.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.








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