الأحد, 15-سبتمبر-2019 الساعة: 12:05 ص - آخر تحديث: 12:03 ص (03: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
أبو راس.. أنموذجاً
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
الاجتماعات‮ ‬المشبوهة‮ ‬وأرخص‮ ‬مافيها‮
‬توفيق‮ ‬الشرعبي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
أخبار
المؤتمر نت - استقبلت مدارس الجمهورية اليوم السبت قرابة مليونين و٨٥٩ الف طالب وطالبة يمثلون مختلف المراحل التعليمية، في مستهل العام الدراسي الجديد 2019-2020م

تدشين العام الدراسي الجديد بقرابة 3 ملايين طالب

المؤتمرنت -
تدشين العام الدراسي الجديد بقرابة 3 ملايين طالب
استقبلت مدارس الجمهورية اليوم السبت قرابة مليونين و٨٥٩ الف طالب وطالبة يمثلون مختلف المراحل التعليمية، في مستهل العام الدراسي الجديد 2019-2020م

واكد رئيس الوزراء الدكتور صالح بن حبتور خلال تدشينه اليوم العام الدراسي بأمانة العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية، أهمية بدء العام الدراسي الجديد رغم استمرار العدوان ومحاولته إعاقة العملية التعليمية برمتها.
وأعرب عن سعادته واعتزازه بإنطلاق العام الدراسي الجديد .. مهنأ الطلاب والطالبات بعموم المحافظات ببدء العام الدراسي، متمنيا أن يكون العام الدراسي الجديد خطوة على طريق تعزيز جهود العملية التعليمية بأركانها المختلفة بما يصب في تجويد المخرجات.

وأشاد بثبات وصمود التربويين وانتصارهم في الجبهة التربوية .. منوهاً بجهود قيادة أمانة العاصمة خاصة وأن العاصمة صنعاء تحتضن ملايين اليمنيين من كل أبناء الوطن.

من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق أن نحو750 ألف طالبا وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية بدؤوا عامهم الدراسي في ٩٠٣ مدارس أساسية وثانوية حكومية وأهلية بمديريات الأمانة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: سجن الممثلة فيليستي هوفمان في فضيحة غش
رياضة: ريال مدريد يحقق فوزه الأول على ليفانتي
عربي ودولي: طالبان : مستعدون لقتال أمريكا لـ 100 سنة
أخبار: إطلاق 4 صواريخ على المرتزقة قبالة علب
أخبار: قصف صاروخي يستهدف تجمعاً للمرتزقة بحجة
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم وقصف في البيضاء والجوف
أخبار: حملة جديدة على الرياض وأبوظبي بالكونغرس
علوم وتقنية: تحذيرات من خطر جديد للسجائر الإلكترونية
فنون ومنوعات: طلاق امارات رزق من حسام جنيد
عربي ودولي: واشنطن: مسئول سعودي متهم بـ11 سبتمبر
رياضة: نبأ سار لعشاق برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
عربي ودولي: مصرع 10 أشخاص بحريق في مستشفى برازيلي
أخبار: غداً: تدشين حملة طارئة للتحصين ضد الكوليرا
أخبار: عمليات نوعية تكبد المرتزقة خسائر فادحة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
أخبار: 4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة
أخبار: نزوح 350 ألف يمني خلال 2019
أخبار: صد هجومين للمرتزقة بالحديدة
أخبار: زلزالان يضربان المرتزقة في حيران حجة
علوم وتقنية: ثقوب في آيفون 11 تثير خوف المستخدمين
عربي ودولي: القضاء النيجيري يصادق على فوز الرئيس بخاري
فنون ومنوعات: وفاة "صانع النجوم" في لبنان
رياضة: صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول
أخبار: كمين يسفر عن مصرع مرتزقة في الجوف
أخبار: منظمة: نقص التمويل يهدد حياة ملايين الأطفال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019