المؤتمرنت -

تدشين العام الدراسي الجديد بقرابة 3 ملايين طالب

استقبلت مدارس الجمهورية اليوم السبت قرابة مليونين و٨٥٩ الف طالب وطالبة يمثلون مختلف المراحل التعليمية، في مستهل العام الدراسي الجديد 2019-2020م



واكد رئيس الوزراء الدكتور صالح بن حبتور خلال تدشينه اليوم العام الدراسي بأمانة العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية، أهمية بدء العام الدراسي الجديد رغم استمرار العدوان ومحاولته إعاقة العملية التعليمية برمتها.

وأعرب عن سعادته واعتزازه بإنطلاق العام الدراسي الجديد .. مهنأ الطلاب والطالبات بعموم المحافظات ببدء العام الدراسي، متمنيا أن يكون العام الدراسي الجديد خطوة على طريق تعزيز جهود العملية التعليمية بأركانها المختلفة بما يصب في تجويد المخرجات.



وأشاد بثبات وصمود التربويين وانتصارهم في الجبهة التربوية .. منوهاً بجهود قيادة أمانة العاصمة خاصة وأن العاصمة صنعاء تحتضن ملايين اليمنيين من كل أبناء الوطن.



من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق أن نحو750 ألف طالبا وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية بدؤوا عامهم الدراسي في ٩٠٣ مدارس أساسية وثانوية حكومية وأهلية بمديريات الأمانة.

