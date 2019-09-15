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أخبار
المؤتمر نت - استشهد مواطن واحترقت منازل بنيران الغزاة والمرتزقة في محافظتي الضالع والحديدة، فيما شن طيران العدوان غارات على محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية

قوى العدوان تواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
استشهد مواطن واحترقت منازل بنيران الغزاة والمرتزقة في محافظتي الضالع والحديدة، فيما شن طيران العدوان غارات على محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن بقناصة المرتزقة في منطقة القهرة بمريس محافظة الضالع، واحتراق منزلين في حي 7 يوليو السكني بمدينة الحديدة نتيجة قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على معسكر الجمهورية شمال مدينة صعدة، وثلاث غارات على منطقة الجعملة بمديرية مجز، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه ومناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف مديرية حرض في محافظة حجة بغارة جوية، وشن غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما شن غارتين على الربوعة في عسير.








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