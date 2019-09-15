المؤتمرنت -

عمليات مكثفة على العمق السعودي ومواقع المرتزقة

وجه الجيش اليمني واللجان الشعبية ضربة موجعة للعدو السعودي باستهداف منشآته النفطية، واستهدفت عمليات عسكرية مواقع وتجمعات المرتزقة في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري إن سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية ما أدى إلى توقف نصف إنتاجها من النفط.



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ زلزال1 على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوفهم.



وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا إثر قصف تجمعاتهم وتحصيناتهم بعدد من قذائف المدفعية قبالة جبل قيس وشرق جحفان في جيزان، وتم قنص جندي سعودي غرب تويلق.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم واغتنام أسلحة متنوعة.



وأكد المصدر مصرع وجرح فريق هندسي تابع للمرتزقة في تفجيرات جنوب جبهة عنبرة في المتون، وتدمير أربع آليات محملة بالمرتزقة في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف ومصرع وجرح من عليها.



وأضاف المصدر أن ثلاثة من قيادات المرتزقة لقوا مصارعهم وجرح اثنان آخران بعملية إغارة استهدفت مواقعهم في جبهة الحلو بمديرية المصلوب.



وأفاد المصدر بمصرع وجرح عدد من المرتزقة جراء استهدافهم بصاروخ موجه جنوب غرب حرض بمحافظة حجة وإعطاب آلية للمرتزقة غرب حرض.



وفي محافظة حجة أيضاً تم قنص ثمانية من المرتزقة غرب وشرق حرض وشرق مثلث عاهم، كما تم قنص ثلاثة من المرتزقة في تبة الدفاع الجوي بمحافظة تعز.