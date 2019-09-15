المؤتمرنت -

وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بصنعاء انجالي سين، بمناسبة انتهاء فترة عملها في اليمن.



وأعرب الوزير شرف، عن التقدير للجهود التي بذلتها انجالي سين والتي ساهمت في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.



فيما أشادت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بتعاون ودعم السلطات الوطنية في صنعاء خلال فترة عملها .. مشيرةً إلى ما تحمله من ذكريات طيبة ومشاعر صادقة تجاه الشعب اليمني.

(سبأ)

